Investita sulle strisce davanti alla questura, 65enne in ospedale

Una donna di circa 65 anni è stata trasportata all'ospedale dopo essere stata investita sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13:30 di oggi 31 maggio in via del Teatro romano, nei pressi della questura giuliana. Coinvolta nel sinistro anche una Mercedes di colore bianco che ha centrato in pieno la donna che in quel momento era intenta a percorrere l'attraversamento pedonale. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, la Polizia Locale e il personale della polizia di Stato, intervenuto per regolare il traffico in un primo momento. L'impatto tra l'autovettura e la donna è stato notevole. "Era cosciente ma visibilmente sotto shock" ha raccontato un testimone a TriestePrima.