Intervento della polizia in via Tigor, agenti dentro ad una scuola

TRIESTE - E' ancora in corso l'intervento della polizia di Stato all'interno dell'edificio scolastico di via Tigor dove, poco prima delle 13 di oggi 28 marzo, si sarebbe verificato un episodio sulla quale gli agenti stanno ancora svolgendo alcuni necessari approfondimenti. Da prime indiscrezioni sembrerebbe che un giovane abbia minacciato una compagna di scuola. Per questo motivo è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La notizia è in aggiornamento.