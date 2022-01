Maltempo, crolla un'impalcatura in via Udine

Straordinari per i vigili del fuoco nella notte. La partenza del distaccamento di Opicina, il personale dell'autoscala e il funzionario di guardia sono intervenuti verso le 5.20 in via Udine 18 per il crollo di un'impalcatura, con ogni probabilità crollata a causa del maltempo che ha imperversato dalla tarda serata di ieri 5 gennaio. Non si segnalano persone coinvolte. L'intervento è ancora in corso.