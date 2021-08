Via Valdirivo chiusa al traffico per il guasto di una tubatura

Via Valdirivo

Via Valdirivo chiusa al traffico per consentire le riparazioni di una tubatura d'acqua: il guasto si era verificato già nel tardo pomeriggio, e la circolazione era stata ridotta con il restringimento della carreggiata (chiudendo la corsia di destra). Ora la strada è stata chiusa del tutto per permettere un corretto svolgimento dei lavori. Sul posto sì sono recati i Vigili del fuoco e il personale Acegas.