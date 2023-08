Passa la Locale, quattro svaniscono nel bosco e furgone tenta la fuga: arrestato

TRIESTE - Ha tentato la fuga temendo di essere scoperto il quarantenne di nazionalità romena arrestato dalla polizia locale del Comune di Trieste lo scorso 8 agosto in via Valerio, nei pressi della doppia curva in prossimità dell'ingresso dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. L'uomo era infatti destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Roma per alcune condanne definitive legate ad una serie di reati contro il patrimonio commessi nella capitale sette anni fa. Le circostanze dell'arresto avanzano però alcuni sospetti sull'attività del latitante, visto che al momento dell'individuazione da parte della pattuglia, l'uomo era a bordo strada attorniato da quattro persone che, subito dopo il passaggio della vettura di servizio, si sono dileguate nella boscaglia.

Il dubbio sull'attività del latitante

Negli investigatori il dubbio che i soggetti fossero stati appena scaricati rimane, anche se da indiscrezioni sembrerebbe che il quarantenne abbia negato ogni coinvolgimento con il gruppo. Dopo essersi dato alla fuga, l'uomo è stato fermato dalla stessa pattuglia. L'intento, come scrive la polizia locale, era quello di "allontanarsi in direzione del centro città", percorrendo quindi via Valerio verso gli edifici dell'università. Il furgone con a bordo l'uomo (e con targa austriaca) è stato quindi fermato dall'ispettore (da solo e disarmato) non lontano dal luogo di primo contatto. Dopo un rapido controllo effettuato attraverso la banca dati, si è scoperta la condizione di latitante del quarantenne. Condotto presso la caserma San Sebastiano, il soggetto è stato accompagnato al carcere del Coroneo, dove dovrà scontare una pena di due anni e sei mesi. Sul posto, chiamato dalla Locale, anche personale della polizia di Stato che ha dato una mano all'ispettore per la verifica della banca dati.