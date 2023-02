Investimento in via Visinada: 40enne a Cattinara

Un uomo di circa 40 anni di età è stato il soccorso dagli operatori del 118 per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto nel centro di Trieste, nel pomeriggio di oggi, in via Visinada. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre stava camminando lungo la via, è stata investito da una vettura.

Sul posto sono giunte automedica e ambulanza, inviate dagli infermieri della Sores. L'equipaggio è stato inviato a sirene, in codice rosso, poiché è stata segnalata una dinamica importante. Giunti sul posto, i sanitari hanno preso in carico l'uomo che poi è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Cattinara.