Carnevale Carsico di Opicina: tutte le modifiche alla viabilità

Per consentire il regolare svolgimento del Carnevale Carsico di Opicina, il Comune di Trieste ha previsto una specifica ordinanza per regolare la viabilità, che sarà operativa nella giornata di sabato 18 febbraio (rinviabile in caso di maltempo al successivo sabato 25 febbraio).

Sarà prevista l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (esclusivamente dalle ore 0.00 alle ore 20.00 e comunque fino al termine della manifestazione), per tutti i veicoli, laddove non già esistente, nelle seguenti località: strada Per Vienna, nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Ricreatorio e la fine dell’abitato di Opicina (Poligono di tiro) in direzione del valico di confine (ambo i lati); via di Prosecco, nel tratto compreso tra l’intersezione con strada per Vienna e la l’intersezione con via dei Fiordalisi (ambo i lati); in via del Ricreatorio, nel tratto compreso tra l’intersezione con strada per Vienna e l’intersezione con via di Conconello (ambo i lati); sull’intero piazzale della rotatoria, posta in corrispondenza della confluenza tra strada per Vienna - via Nazionale - via di Prosecco - via dei Salici - via del Ricreatorio (tutta l’area); in via Nazionale, nel tratto compreso tra l’intersezione con piazzale Monte Re e la rotatoria (ambo i lati); in via di Basovizza, nel tratto compreso tra l’intersezione con via dei Cardi e l’intersezione con strada per Vienna (ambo i lati); in via dei Cardi, nel tratto di circa 30 metri in prossimità dell’intersezione con via di Basovizza (ambo i lati).



Sarà istituito il divieto di transito (esclusivamente dalle ore 12.00 alle ore 19.00 e comunque sino al termine del corso mascherato e delle operazioni di pulizia) per tutti i veicoli, nelle seguenti località: via di Prosecco, nel tratto compreso tra l’intersezione con strada per Vienna e l’intersezione con via dei Fiordalisi; via del Ricreatorio, nel tratto compreso tra l’intersezione con strada per Vienna e l’intersezione con via di Conconello; sull’intero piazzale della rotatoria, posta in corrispondenza della confluenza tra strada per Vienna - via Nazionale - via di Prosecco - via dei Salici - via del Ricreatorio, limitatamente al tratto necessario per garantire la svolta della sfilata mascherata da strada per Vienna a via di Prosecco; via Nazionale, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Carsia e la rotatoria; strada per Vienna, nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Ricreatorio e la fine dell’abitato di Opicina (Poligono di tiro).Previsto anche lo spostamento dell’area riservata alla sosta dei taxi (dalle ore 0.00 alle ore 24.00) dall’attuale ubicazione lungo via Nazionale, alla nuova ubicazione sul lato destro di piazzale Monte Re antistante via di Conconello. Previste deroghe a favore dei mezzi di soccorso in servizio d’emergenza e delle forze dell’ordine, nonché della Trieste Trasporti.