Festività religiose ebraiche: tutte le modifiche alla viabilità

In concomitanza delle festività religiose ebraiche “Rosh haShanà” e “Yom Kippur” che si terranno alla sinagoga di via San Francesco, il Comune di Trieste ha previsto una specifica temporanea ordinanza per regolare al meglio la viabilità nella zona.

In particolare - dalle ore 17.00 di domenica 25 settembre alle ore 19.30 di lunedì 26 settembre, nonché dalle 17.00 di martedì 4 ottobre alle 21.00 di mercoledì 5 ottobre – sarà istituito il divieto di sosta con rimozione in via Zanetti (tutta, ambo i lati), in via San Francesco, nel tratto, ambo i lati, compreso tra l’intersezione con piazza Giotti e il civico 17 della stessa via San Francesco, nonché su tutta la piazza Giotti. Previste deroghe a favore dei mezzi in servizio d’emergenza e delle forze dell’ordine.