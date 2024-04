Viaggia senza patente e assicurazione: maxi multa da 6mila euro

MONFALCONE - Viaggiava a bordo di un ciclomotore con la patente revocata e senza copertura assicurativa: la polizia locale esegue il fermo amministrativo per il veicolo ed emette una sanzione da 6mila euro. E' successo a Monfalcone a un uomo residente a Trieste, lo scorso venerdì 19 aprile. Nella stessa giornata gli agenti, nel corso dei regolari controlli, hanno intercettato un trasporto abusivo: un autocarro immatricolato in Romania, che risultava condotto da un conducente moldavo. Fermo amministrativo anche in questo caso, oltre a una sanzione da 4.130 euro. “La normativa comunitaria - ha spiegato il comandante della polizia locale di Monfalcone Rudi Bagatto - obbliga le imprese in materia di autotrasporto a dimostrare la regolare assunzione dei conducenti extracomunitari per evitare una concorrenza sleale nel mercato dei trasporti”.