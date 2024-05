Viaggiare gratis sulle corriere del trasporto pubblico locale: attenzione è una truffa

TRIESTE - Viaggi gratuiti in autobus del trasporto pubblico locale: si tratta di una truffa. A comunicarlo sul canale Telegram il Comune di Trieste: "Sta circolando in queste ore sul web e sui social media una finta campagna di comunicazione che promuove la possibilità di viaggiare gratuitamente sugli autobus del trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di una truffa e occorre stare molto attenti a non cliccare sul link che compare in calce ai post. Fate molta attenzione e fidatevi unicamente dei canali ufficiali della Regione Friuli Venezia Giulia, di Tpl Fvg, delle aziende consorziate (Arriva Udine, Apt Gorizia, Trieste Trasporti e Atap Pordenone) e delle amministrazioni comunali. La truffa è già all’attenzione del centro operativo sicurezza cibernetica della polizia postale del Friuli Venezia Giulia".