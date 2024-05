Degrado al "Ferrini", tra spogliatoi devastati e giovani alla ricerca di spazi

TRIESTE - Lo stadio "Giorgio Ferrini" di Ponziana, intitolato al calciatore triestino del Torino morto a 37 anni per emorragia cerebrale, è in balia dell'abbandono e dell'incuria da quasi dieci anni e versa in condizioni davvero deprecabili. Ieri pomeriggio siamo andati sul posto a verificare le condizioni di uno degli stadi di calcio più interessanti di tutta Trieste, vuoi per il suo posizionamento centrale e vicino alla grande viabilità, vuoi anche per la vicinanza al Palachiarbola. Le recinzioni, riposizionate meno di un anno fa, sono letteralmente crivellate di fori di varie dimensioni per poterci agevolmente passare ed entrare. Il terreno da gioco, in erba sintetica, è disastrato in diversi punti, soprattutto a centrocampo. Ma è la palazzina spogliatoi e uffici, struttura in cemento armato a vista, a offrire il peggio di se: tramezzi letteralmente distrutti in diverse parti, vetri di bottiglie rotte, immondizia, indumenti e scarpe un po' dappertutto, quelli che erano gli spogliatoi con bagni e docce appaiono completamente distrutti e devastati da vandali. Il soffitto del corridoio centrale presenta il soffitto annerito, probabilmente a causa di falò accesi all'interno della struttura per riscaldarsi in quanto all'interno delle diverse stanze sono presenti tracce di alcuni giacigli e anche un materasso. La parte antistante l'ingresso degli uffici e degli spogliatoi è l'unica area della struttura che ricorda l'intervento di messa in sicurezza e pulizia attuato a maggio dello scorso anno dal Comune di Trieste con una spesa di 33 mila euro. Eppure la struttura, che si sviluppa su una superficie di quasi 11 mila metri quadrati e che avrebbe dovuto ospitare la cittadella della Triestina griffata Biasin - la nuova proprietà dell'Unione invece è orientata su Muggia a quanto pare - per il suo recupero può contare su un finanziamento erogato dalla Regione al Comune di un milione 200 mila euro. Invece, nonostante l'interessamento da parte della società sportiva di casa, il Ponziana, la situazione dello storico impianto resta quella che purtroppo stiamo descrivendo. E questo nonostante la chiusura degli accessi degli edifici presenti con rete elettrosaldata. Nonostante la devastazione la struttura della palazzina appare integra e anche il campo con le gradinate si potrebbe recuperare abbastanza agevolmente.

Eppure c'è chi utilizza, clandestinamente purtroppo, la struttura sportiva per allenarsi e giocare. Ieri pomeriggio, in campo, erano presenti diversi ragazzi pakistani alle prese con il loro sport nazionale, il cricket. "Noi vogliamo giocare e fare sport, ma non abbiamo la possibilità di farlo liberamente qui a Trieste - racconta un giovane pakistano - perchè mancano spazi dedicati. Quindi veniamo qui perchè è abbandonato e quindi giochiamo e ci alleniamo. Solo che a volte passa la polizia e ci intima di lasciare il campo. Ma cosa facciamo di male?". Altri due ragazzi stranieri, residenti nel quartiere vicino alle Torri d'Europa, giocano con un pallone un po' sgonfio: "c'è gente che viene qui a giocare e ad allenarsi, tra cui ragazzi provenienti dal Pakistan, dall'Afghanistan e dal Bangladesh che giocano a cricket. Gli spogliatoi non li usiamo tranne quando piove all'improvviso per ripararci". Resta la desolazione dell'area a cui però bussano insistentemente tanti giovani, soprattutto stranieri, che lo hanno eletto a punto di incontro e svago sportivo. Una struttura sportiva che oggi è un pugno nell'occhio ma che potrebbe ritornare agli antichi fasti e magari diversificare la sua attività concedeno spazi a discipline sportive praticate da milioni di persone in tutto il mondo come, appunto, il cricket.

Servizio fotografico di Giovanni Aiello