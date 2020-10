“Rally” senza patente in viale Campi Elisi: nei guai 27enne

Ieri sera la Polizia di Stato ha sanzionato per alcune violazioni al codice della strada un cittadino rumeno del 1993. Alla guida di un’autovettura con targa del Regno Unito è transitato in viale Campi Elisi ad elevata velocità e ha effettuato sorpassi alquanto azzardati. La sua condotta è stata notata da una Volante della Questura, che ha rischiato di essere coinvolta in una collisione.

Raggiunto e fermato il veicolo, gli operatori hanno identificato l’uomo, che aveva al suo fianco una connazionale e che non aveva con sé la patente di guida. Dopo gli atti di rito, il rumeno è stato sanzionato e l’autovettura è stata affidata a un suo conoscente giunto sul posto.