Schianto contro le macchine in sosta in viale D'Annunzio, giovane scooterista a Cattinara

Alle prime luci dell'alba un giovane in sella ad uno scooter è uscito di strada in maniera autonoma andando a sbattere contro un'automobile parcheggiata in viale D'Annunzio e riportando alcune contusioni e serie lesioni. Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale sanitario del 118 che l'ha trasportato all'ospedale di Cattinara in codice giallo dopo aver registrato, oltre alle contusioni, anche dei tagli conseguenti alla rottura del vetro del parabrezza. Sul posto è intervenuta anche la Squadra Volante e i carabinieri che hanno constatato un tasso alcolemico superiore a quanto permesso dal codice della strada.

