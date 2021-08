Violenza contro una donna per il parcheggio in viale Miramare: denunciato 42enne

Nel pomeriggio di ieri 22 agosto un cittadino di nazionalità turca è stato denunciato per violenza privata e danneggiamento dopo aver strappato di mano e gettando a terra il cellulare di una donna con cui aveva litigato per un parcheggio in viale Miramare. L'uomo, nato nel 1979, è stato raggiunto da un equipaggio della Squadra Volante della questura di Trieste che, dopo aver identificato le parti, ha denunciato l'uomo.