Mazze da baseball e spranghe di ferro, ennesima lite tra bande, sei denunciati

TRIESTE - Questa volta il tempestivo arrivo di cinque gazzelle dei carabinieri ha scongiurato il peggio, ma i presupposti per l'ennesimo e grave episodio di cronaca nera c'erano tutti. Il rione è San Giovanni, più precisamente viale Raffaello Sanzio. Sono passate da poco le sei di mattina. In strada a quell'ora non c'è quasi nessuno, tranne alcune persone. L'argomento di conversazione sembra essere sconosciuto, ma ciò alza la temperatura della lite è il fatto che sulla scena compaiono anche mazze da baseball e spranghe di ferro. La lite si sempre più pesante, forse vola qualche parola di troppo, qualche accusa o l'ennesimo regolamento di conti tra bande.

Da dove parte

Tutto nasce dalla denuncia di un cittadino di origine straniera di qualche giorno fa. L'uomo denuncia minacce ricevute da propri connazionali che, come si legge nella nota dei militari, "in un caso, lo avrebbero anche inseguito a lungo con due autovetture". I carabinieri controllano l'uomo per poter arrivare agli aggressori. E' proprio questa mattina che, vicino alla casa della vittima, notano una macchina simile a quella indicata dall'aggredito. La controllano e identificano quattro soggetti di nazionalità straniera che asserivano di recarsi al lavoro in un cantiere edile giustificando con questo il possesso di mazze da baseball e spranghe di ferro. Dopo il controllo, i carabinieri decidono di seguire il camion degli aggressori.

L'arrivo a San Giovanni

Va verso viale Sanzio. E' qui che spunta la vittima, assieme ad un'altra persona. Anche loro hanno strumenti e oggetti atti ad offendere. La pattuglia chiama immediatamente rinforzi. Le sirene si sentono lungo tutta via Giulia, fino alla rotonda del Boschetto e poi su, verso il cuore di San Giovanni. Una volta arrivati sul posto i carabinieri interrompono le persone e le fanno desistere.Quello che per poco non è avvenuto questa notte rappresenta solo l'ultimo di una lunga lista di episodi di cronaca cittadina. Circa una settimana fa l'accoltellamento in piazza dei Volontari Giuliani, qualche giorno dopo una segnalazione a Barcola di alcuni furgoni con persone pronte a tirare fuori spranghe e bastoni.

Le denunce

Tutti e sei i soggetti venivano pertanto condotti presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trieste dove si procedeva alla compiuta identificazione e si procedeva nei loro confronti, d’intesa con la Procura della Repubblica di Trieste, con denuncia a piede libero per minacce aggravate e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.