TRIESTE - Il Comune ha deciso di chiudere vicolo delle Rose, nel rione di Roiano, a causa di uno smottamento della strada. L'episodio è avvenuto verso le 12 di oggi 6 giugno. L'amministrazione ha comunicato la decisione via Telegram. Il tratto interessato dall'interdizione del traffico veicolare è quello tra via dei Giaggioli e via dei Molini.