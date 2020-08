Tetto in vicolo Ospedale Militare va a fuoco, intervento dei Vigili

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste hanno spento un incendio sviluppatosi sul tetto di uno stabile di vicolo Ospedale Militare nel primo pomeriggio di oggi 11 agosto. Intervenuti con due partenze, un'autobotte e il funzionario di guardia, i vigili hanno utilizzato degli autorespiratori e i moto ventilatori per far fuoriuscire il fumo. Non risulterebbero persone intossicate. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.

