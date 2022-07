"Invece di arrestare lui chiudono il mio locale"

Parla il titolare del Duke Pub di via Vidali Daniele Benedetto, raccontando la sua versione della storia, dal primo ingresso del cliente 'molesto': "All'inizio voleva bere gratis, poi ha cercato di fare rissa con tutti. Venerdì è tornato e ha mandato in ospedale un mio cliente. La Questura mi ha chiuso il locale per 14 giorni"