Fuochi d'artificio sulle le case di via Coroneo: indaga la Digos

TRIESTE - Fuochi d'artificio a ridosso delle case, talmente potenti da superare in altezza i palazzi, esplodendo in fontane colorate, simili ai giochi pirotecnici di piazza Unità ma nel mezzo di una via centrale e molto abitata. E' successo stanotte, a mezzanotte circa, in via Coroneo all'incrocio con via Rismondo. I fuochi, nel video inviatoci da un lettore, sembrano durare parecchio e vengono sparati dal marciapiede, per finire più volte contro le finestre, probabilmente svegliando e spaventando gli inquilini. La Polizia è stata avvertita dell'accaduto, su cui sta indagando la Digos poiché, ovviamente, i "giochi pirotecnici" non erano stati autorizzati.