Chiusura consultori: i manifestanti tentano di entrare in Consiglio regionale (VIDEO)

La protesta, organizzata da Non Una di Meno e dal Comitato di partecipazione per i Consultori familiari a Trieste durante la seduta del consiglio regionale. I manifestanti hanno tentato di entrare in consiglio per seguire la discussione sulla chiusura dei consultori. Momenti di tensione con le forze dell'ordine