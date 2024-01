Rivoluzione videosorveglianza, la polizia locale avrà bodycam e droni

TRIESTE - La polizia locale sarà dotata di bodycam. L'annuncio è stato dato dall'assessore alla Sicurezza Caterina De Gavardo durante una conferenza stampa tenutasi nella mattinata di oggi 11 gennaio presso la sala giunta del Comune di Trieste. Presenti, oltre al comandante della polizia locale Walter Milocchi e del vicecomandante Paolo Jerman, anche i consiglieri comunali Vincenzo Rescigno e Salvatore Porro. "Questa amministrazione crede molto nella videosorveglianza" ha ribadito l'assessore ed esponente di Fratelli d'Italia. L'operazione bodycam riguarderà una ottantina di agenti, ha fatto sapere Milocchi, e sarà portata avanti attraverso una iniziale fase di sperimentazione che viene inserita nella futura approvazione del nuovo regolamento in materia di videosorveglianza. Il primo passaggio l'ha già fatto la giunta, con l'approvazione arrivata nei giorni scorsi, ma il regolamento va modificato.

Lo chiede l'Europa

Questo perché il testo che disciplina l'attività è vecchio e l'Unione Europea impone un aggiornamento. Il precedente regolamento è del 2017. Inoltre, in questi sette anni il mondo della sicurezza è cambiato in maniera radicale, nonché il fatto che l'aumento di fenomeni criminali a Trieste ha provocato una non più rinviabile necessità di nuovi strumenti di indagine, soprattutto nel campo della tecnologia digitale. Si parla quindi anche di fototrappole (al momento la polizia locale ne controlla 12 sul territorio comunale), di dashcam da installare sulle vetture di servizio e di un drone. Quest'ultimo, grazie ad un finanziamento regionale di circa 20 mila euro, permetterà l'acquisto di uno strumento ad oggi indispensabile per le riprese dall'alto, oltre che la formazione del personale. Per le prove tecniche, tuttavia, la polizia locale dovrà recarsi altrove (da quanto si apprende potrebbe essere il Veneto la regione più vicina), in quanto nel capoluogo giuliano manca il campo volo.

L'iter burocratico

Dopo i dovuti passaggi nei parlamentini delle circoscrizioni, la seconda approvazione in giunta e il transito in commissione, il testo approderà in aula del consiglio comunale. "Pensiamo di riuscirci in un paio di mesi" ha fatto sapere la De Gavardo. Oltre alle bodycam, fototrappole e droni, il nuovo regolamento presuppone anche l'introduzione di una nuova figura (che sarà interna, già dipendente comunale) competente in materia di protezione dei dati personali. Questo anche perché le leggi sulla raccolta e sulla conservazione delle immagini sono molto stringenti. Rimane poi un problema non da poco e che affligge soprattutto gli investigatori alle prese con le immagini. Il punto in questione riguarda i server che si appoggiano ai sistemi di videosorveglianza e che, a volte, non riescono a garantire la qualità delle immagini ad alta definizione in sede di download. "Stiamo lavorando - ha fatto sapere Milocchi -, ma quello che possiamo dire è che spesso abbiamo operato mantenendo alta la qualità sulla registrazione (in zone centrali). Arriveremo ad ampliare tutto ciò anche verso la periferia".