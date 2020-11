"Troppi atti vandalici, installare videocamere nel giardino di Leonor Fini", nasce la petizione

"installare videocamere di sicurezza nel Giardino Pubblico Leonor Finir di Trieste in Via Boccaccio": questa la richiesta della petizione lanciata su Change.org. La raccolta firme è stata lanciata "visti i frequenti atti di vandalismo a beni privati (automobili in particolare) e pubblici (giochi e installazioni del parco)", per questo si chiede "di valutare l’installazione di videocamere di controllo e di quant’altro appropriato che possa servire a tutelare la sicurezza dei residenti".