"Beccati" a giocare al videopoker dopo le 19, sanzionato un bar in via D'Alviano

Stavano giocando al videopoker all’interno di un bar di via D'Alviano. Per questo motivo la titolare del locale è stata multata per violazione del decreto governativo. L’episodio è successo nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e nel quadro delle attività di verifica del rispetto delle norme in vigore inerenti in contenimento del contagio del coronavirus. A fare la scoperta una Volante della Questura che ha notato, dopo le 19, i due avventori all'interno del locale.

