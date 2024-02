Videosorveglianza ok a Trieste e Muggia, deficitaria nei restanti comuni

TRIESTE - Alla luce degli ultimi fatti di cronaca che hanno interessato diverse zone della città, ieri in Prefettura, in occasione della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza, si è riposta l'attenzione su l'implementazione di un sistema di videosorveglianza unitario, che metta in rete i dispositivi pubblici sistemati in diversi punti del territorio provinciale e che colleghi tutte le telecamere alla Sala operativa della Questura – che oggi visiona in diretta le immagini di quelle puntate su Trieste e Muggia, ma non di quelle dei comuni più piccoli – e anche a quella del Comando provinciale dei Carabinieri. Lo ha riportato Il Piccolo, riassumendo i contenuti emersi dalla riunione, che su indirizzo della Prefettura ha avviato una ricognizione dei dispositivi presenti, comune per comune. Dalla riunione è emerso oltre alla volontà di mettere in rete le videocamere, comprese quelle del Coselag, utilizzate per vigilare su impianti industriali, che sono attualmente 145 i dispositivi presenti nel territorio comunale di Trieste e entro la fine dell’anno aumenteranno. Nota dolente, è stato segnalato che l'anello debole del territorio ex provinciale è rappresentato dai dispositivi di videosorveglianza, che non sono collegati alla Sala operativa della Questura e non sono visionati in diretta, presenti nei territorio comunali di Sgonico, Monrupino, Duino Aurisina e San Dorligo della Valle. Il motivo di questa debolezza è da ricercarsi nella mancanza dei fondi necessari a una costante manutenzione.

Proposta di Roberti

L’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti ha proposto una soluzione, ossia quella di creare un Corpo della Polizia locale tra i diversi servizi della Polizia locale di cui oggi dispone ogni singolo Comune, per consentire loro di accedere a una serie di finanziamenti. Per creare un Corpo della Polizia locale servono almeno 8 agenti. Il nuovo Corpo, nelle intenzioni di Roberti, dovrebbe avere un suo comandante e potrebbe essere strutturata la convenzione in distretti in modo da lasciare due ambiti territoriali diversi, uno ad ovest e uno ad est, così da rispondere ai sindaci, ma con un comando che coordina l’attività. L’altra possibilità è che i Comuni più piccoli stipulino una convenzione con il Comando della Polizia locale di Trieste per la manutenzione dei dispositivi di videosorveglianza.