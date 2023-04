Cade e si ferisce alla caviglia: ragazza salvata dal Soccorso alpino

Poco dopo le 14.00 di oggi, 10 aprile, I Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono stati allertati per una persona in difficoltà lungo il sentiero CAI n. 3 nei pressi del Monte Armada in località Duino Aurisina.



Una coppia di escursionisti, durante una passeggiata lungo il sentiero, si è imbattuta in una ragazza che, dopo esser caduta, non riusciva più a camminare a causa di un forte dolore alla caviglia. La coppia ha subito attivato i soccorsi, riuscendo anche a condividere la proprie coordinate per la geolocalizzazione.Giunta sul posto, la squadra del distaccamento di Opicina, è riuscita, assieme ai volontari del Soccorso Alpino, a stabilizzare l'infortunata e trasportarla fino all'ambulanza del 118 per affidarla alle cure del caso.