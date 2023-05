Alluvione Emilia Romagna, partite dal Fvg altre tre squadre di vigili del fuoco

PORDEONE - Nella tarda mattinata di oggi, 22 maggio, sono partite alla volta dell'Emilia Romagna altre tre unità dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia. Queste squadre di soccorso si uniranno al modulo operativo HCP (High Capacity Pumping), specializzato nel pompaggio ad alta capacità, e avranno il compito di coordinare le operazioni di prosciugamento. Il modulo HCP, dotato di pompe in grado di aspirare fino a 2160 metri cubi d'acqua all'ora e di tubature che possono estendersi fino a 1000 metri di distanza, rappresenta uno strumento essenziale per affrontare le situazioni di emergenza causate dalle inondazioni. Le tre unità in viaggio fanno parte del comando di Pordenone e tra di loro si annovera il Comandante P.D. Matteo Carretto, il quale assume il ruolo di team leader del modulo HCP.