Centralino dei Vigili del fuoco "bollente": violento acquazzone e danni d'acqua, raffica di interventi

Nella giornata di oggi 12 maggio il Comando dei Vigili del fuoco ha messo in campo circa una ventina di interventi a causa dei danni provocati dal violento acquazzone che si è abbattuto sulla città questa mattina, e in un incidente fuori Muggia e per un principio d'incendio sviluppatosi nella zona di Rozzol-Melara. Centralino "bollente" in via D'Alviano che ha richiesto l'invio di numerose partenze dei vigili, in diverse zone della città. In strada per Longera in meno di 24 ore i vigili del fuoco sono dovuti intervenire due volte per uno spandimento verificatosi al terzo piano del civico 14. Sul posto anche una gazzella dei carabinieri.