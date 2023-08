Fughe di gpl in un campeggio di Monfalcone: intervengono i vigili del fuoco

MONFALCONE (GORIZIA) - Poco dopo le ore 10 di oggi, 16 agosto, i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti per una fuga di gas GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) presso un campeggio nel comune di Monfalcone. Al controllo, presso l'unità abitativa mobile segnalata, i Vigili del fuoco hanno effettivamente riscontrato una perdita. I Vigili del fuoco hanno quindi provveduto ad eseguire ulteriori verifiche in altre unità abitative mobili limitrofe alla prima controllata, riscontrando ulteriori perdite di gas. Si è quindi provveduto ad eseguire dei controlli a campione in tutta l'area del campeggio. Tali operazioni si sono protratte per l'intera giornata e sono terminate alle ore 19. A seguito delle verifiche eseguite è stata inibita l'adduzione di gas dai serbatoi di stoccaggio di GPL a tutto il campeggio fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e la messa a norma degli impianti.