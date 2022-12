I Vigili del Fuoco hanno portato San Nicolò ai piccoli pazienti del Burlo

Anche quest'anno i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste hanno accompagnato S. Nicolo all'IRCCS Ospedale Infantile Burlo Garofolo. Il Santo protettore dei bambini è arrivato "in volo" con l'autoscala dei pompieri nella mattinata di oggi 6 dicembre, portando tanti doni ai piccoli ospiti della struttura nei in vari reparti.

San Nicolò e due vigili, agganciati sotto la volata della scala aerea, hanno raggiunto il terrazzo del reparto di oncoematologia e consegnato due sacchi di regali, donati dai Vigili del Fuoco e dal Burlo, per poi entrare dal terrazzo del reparto day hospital con altri doni anche per la clinica pediatrica il day hospital e l’ortopedia.

Verso le ore 13 San Nicolò si è congedato con un ultimo saluto "volante" ai bambini affacciati alle finestre.



Nell'occasione, è stata effettuata anche la prova di accesso annuale dell'autoscala dei Vigili del Fuoco, prevista dal piano d'emergenza del nosocomio, testando diverse migliorie apportate per l'accesso dei soccorsi.L’evento di San Nicolò all’Ircss materno infantile Burlo Garofolo è divenuto per il nostro corpo un appuntamento che conferma il rapporto pluriennale di reciproca collaborazione e che inorgoglisce tutti i Vigili del Fuoco che, a titolo volontario, vi prendono parte. Con questa iniziativa, i Vigili del Fuoco vogliono essere vicini e portare un momento di serenità a tutti quei bambini che hanno bisogno di sorrisi e gioia anche da parte di coloro che, quotidianamente, pensano alla loro sicurezza.