Soccorrere chi è affetto da Sla: arriva il video dimostrativo dei Vigili del fuoco

Un progetto in collaborazione con Asugi per illustrare una pratica che può rivelarsi molto complessa viste le apparecchiature mediche da spostare insieme alla persona, senza interferire con la loro vitale funzione

Mettere in salvo i pazienti allettati e affetti da Sla in caso di incendio: una pratica non facile, illustrata dal video formativo realizzato dai Vigili del fuoco di Trieste in collaborazione con Asugi e Aisla. Una sequenza di manovre, da portare a termine anche in caso di esalazioni e scarsa visibilità, che può rivelarsi molto complessa viste le apparecchiature mediche da spostare insieme alla persona, senza interferire con la loro vitale funzione. Per questo motivo lo strumento didattico, realizzato dagli operatori che quotidianamente si occupano di soccorso ed emergenza, fornirà informazioni essenziali non solo per il personale, ma anche per i caregiver e tutti coloro che gravitano intorno al mondo della Sla. Presenti alla conferenza stampa il Comandante dei Vigili del fuoco di Trieste Mauro Luongo, oltre ai vertici del Comando di Trieste, il direttore del 118 di Trieste Alberto Peratoner per Asugi e i referenti dell’Associazione Aisla di Trieste.

Soddisfazione da parte del comandante Mauro Luongo, che ha dichiarato "Anche le pratiche di soccorso devono essere inclusive e alla portata di tutti, non vogliamo lasciare nessuno indietro, non solo in emergenza ma anche nell'ordinarietà". Il comandante ha inoltre ringraziato Asugi e Aisla per la "sinergia e partecipazione".

"Come Asugi - ha dichiarato Peratoner - abbiamo aderito a questo progetto che vede la coagulazione di più enti, permettendoci di contribuire a condividere percorsi difficili di evacuazione e messa in sicurezza, tenendo conto della specificità di una patologia come la Sla. Le diverse disabilità vanno diversificate e non sono assimilabili in un unico cliché".