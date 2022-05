Camion incastrato in Cartiera: liberato dai Vigili del Fuoco

Nella tarda mattinata di oggi, 1 maggio, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Opicina sono stati chiamati ad intervenite presso lo stabilimento della Cartiera Burgo in località San Giovanni di Duino a causa di un camion rimasto incastrato. Arrivata sul posto, la squadra, constatata la particolarità della posizione del camion e assicuratasi che l'autista fosse riuscito fortunatamente ad uscire autonomamente, ha dovuto richiedere il rinforzo di due autogrù, dalla Centrale e dal comando provinciale di Gorizia, per le delicate e complesse operazioni di disincastro. Sul posto, anche carabinieri e personale del 118. Intervento in corso.