Vigili del fuoco nel Porto: un container perde liquido infiammabile

Intorno alle ore 7.45 del 28 aprile, i Vigili del fuoco della sede centrale del Comando provinciale, sono intervenuti presso il varco 4 del Punto Franco nuovo al Molo VI a seguito della fuoriuscita da un container di un liquido infiammabile. Sul posto la prima partenza, una partenza NBCR (Nucleo Biologico Chimico Radiologico) ed il funzionario di guardia. Intervento in corso per la messa in sicurezza.