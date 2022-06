Vigili del fuoco sotto organico in Fvg: mancano oltre 140 unità

In Friuli Venezia Giulia il Corpo dei Vigili del fuoco è sotto organico per oltre il 15 percento. È quanto emerge dalla risposta a una interrogazione parlamentare presentata dal deputato di Forza Italia Roberto Novelli. Il totale teorico dei ruoli operativi, si legge nella risposta, dovrebbe contare 977 unità, mentre gli effettivi sono 830. Nel dettaglio mancano 49 vigili del fuoco su 613, 71 capi squadra su 317, 27 ispettori antincendi su 30, più 3 ruoli direttivi.

Per la figura più scoperta, quella degli ispettori antincendi, è prevista una prossima entrata in servizio di 14 unità tramite concorso interno, a cui si sommeranno altre assegnazioni scaturite da concorso pubblico in corso di svolgimento. Concorsi che permetteranno di colmare parzialmente la carenza di capi squadra e capi reparto. Per quanto riguarda i vigili del fuoco non specialisti l’unica misura adottata recentemente è stata la chiamata di volontari.

“Una carenza, figlia dei tagli alla spesa pubblica, che preoccupa, ma di cui il governo è consapevole, come è consapevole dell’importanza del Corpo dei Vigili del Fuoco. A dimostrazione dell’attenzione gli stanziamenti crescenti previsti per le assunzioni straordinarie nei prossimi dieci anni: dai 2 milioni per il 2022 ai 106 per il 2032. Un fondo, doveroso ricordarlo, destinato al reclutamento in deroga”, conclude Novelli.