La Polizia Locale prepara le mountain bike: "Vigili in bicicletta" alla volta della Vesuvio Mtb race

Un "vulcanico" manipolo di vigili triestini ciclisti sarà presente domenica 3 ottobre a Torre del Greco alla partenza della straordinaria "Vesuvio MTB race" gran fondo di mountain bike su e giù per i crinali lavici dell'iconografico vulcano, gara valida per il 18° campionato delle polizie locali ASPMI. I cinque in partenza, Paolo Del Core, Andrea Petkovich, Davide Pettirosso, Tiziano Puzzer e Davide Vesnaver, supportati dal team dell'Antica Tostatura triestina rappresenteranno nella trasferta campana il Circolo Tommasi della Polizia Locale di Trieste di cui è presidente l'altrettanto vulcanico ispettore capo Massimiliano Pisani. La trasferta non grava sulle casse dell'amministrazione comunale.