Giovane spacciatore beccato in villa Engelmann, denunciato

Un giovane di vent'anni è stato denunciato dalla Polizia Locale dopo esser stato trovato in possesso di quasi 20 grammi di marijuana. L'episodio di cronaca è avvenuto nei giorni scorsi tra il giardno di villa Engelmann e la caserma dove J.P. (queste le iniziali) è stato portato e sottoposto a perquisizione. Il giovane era stato notato nel pomeriggio da una pattuglia del Nucleo Interventi Speciali che si aggirava in borghese nell'area del celebre giardino pubblico. Dopo averli notati ed identificati (tutti e due con precedenti penali per violazione della legge sugli stupefacenti) gli agenti hanno provveduto ad "un'accurata ispezione e controllo". Subito dopo sono saltati fuori due involucri di cellophane con della marijuana. Portato in caserma e perquisito, J.P. è stato trovato in possesso di altri 20 grammi.