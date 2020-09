Scappa da Villa Nazareth e svanisce nel nulla: ennesimo minore denunciato

E solamente l'ultimo di un'ormai lunghissima lista di minori di origini straniere che, nonostante l'obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni imposto a seguito del loro arrivo in Italia, scappano dalle strutture di accoglienza e svaniscono nel nulla. Ieri 5 settembre è avvenuto un altro episodio che questa volta ha coinvolto un cittadino di nazionalità afghana ospite della struttura di Villa Nazareth e che è stato denunciato.

Arrivato presumibilmente qualche giorno fa dalla Rotta balcanica, il giovane non si è fatto trovare ai normali controlli che vengono messi in atto e ha fatto perdere le sue tracce. Per questo motivo - anche se c'è da pensare che la denuncia probabilmente rimarrà materia per gli archivi del tribunale - il ragazzo è stato denunciato.