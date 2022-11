Villa Revoltella diventa "parco energetico": presentato il progetto da due milioni di euro

Giochi che producono energia, impianti fotovoltaici per abbattere i consumi e lo chalet completamente rimodernato in chiave ambientale: sono alcuni degli interventi in programma per Villa Revoltella, destinata a diventare un parco a tema incentrato su energia e sostenibilità. Uno dei parchi più amati dai triestini entra a far parte dell'ampio progetto regionale sui "parchi energetici", che comprende anche i parchi tematici di Pordenone, Reana del Rojale, Sutrio e Ravascletto. I lavori avranno un costo complessivo di 2,2 milioni di euro, e altri ne saranno stanziati per la parte esecutiva.

Il principale intervento prevede, appunto, la trasformazione dei giochi per bambini (compresa la giostra, da anni ferma per motivi di sicurezza), che saranno in grado di produrre energia attraverso il movimento cinetico. "In questo modo - commenta l'assessore regionale all'Ambiente ed Energia Fabio Scoccimarro - bambini e ragazzi potranno diventare insegnanti di buone pratiche ambientali verso gli adulti, nell'ottica di un mondo più sano e pulito". Prevista anche una vasca d'acqua piovana da riutilizzare per irrigare le aiuole e le aree verdi.

Così l'assessore comunale con delega al verde pubblico Sandra Savino: "I patrimoni dei giardini a Trieste sono molteplici, abbiamo anche affrontato il tema di Villa Engelmann quindi c'è una'attenzione particolare per queste strutture", e ha precisato che "La manutenzione del verde è impegnativa, abbiamo 52 parchi pubblici e i costi di manutenzione sono molto alti. Confidiamo nel contributo della Regione per una boccata d'ossigeno".