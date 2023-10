Arca Sgr vince la Barcolana, Benussi riporta il trofeo a Trieste

TRIESTE - Arca Sgr vince la 55esima edizione della Barcolana. La barca di Benussi ha tagliato il traguardo in 1 ora 49 min e 55 sec. Secondo posto per Prosecco DOC. La Barcolana più inclusiva di sempre ha preso il via alle ore 10.30 tra Barcola e Miramare. Quest’anno hanno gareggiato 1773 barche. Non è stato battuto il record di partecipazioni della 50ma edizione, a cui si iscrissero oltre 2.600 barche, ma è stato superato il numero degli iscritti dello scorso anno. A causa delle condizioni meteo, la regata è stata accorciata.