Lo scrigno del vintage arriva in via Mazzini, il 20enne Gregorio apre "Vintaggioso"

Le migliori marche a prezzi stracciati, attenzione al cliente e rispetto per l'ambiente. Sono questi i tre pilastri su cui si basa Vintaggioso, la nuova avventura del giovanissimo Gregorio che a soli 20 anni ha aperto un negozio "vintage e vantaggioso". "L'idea mi è venuta a Napoli, dove questo tipo di attività è già avviata - spiega Gregorio -. In realtà negozi di questo tipo esistono anche nelle grandi città ma a Trieste mancava, così ci ho pensato io". "Tutti i nostri capi - aggiunge - arrivano da America e Inghilterra e sono accuratamente selezionati, stirati e lavati. Abbiamo una cabina per poterli provare e, in caso di ripensamento, c'è il servizio di reso merce".



Un'idea che è subito piaciuta ai suoi amici, i suoi primi fan assieme al padre, che lo ha sempre sostenuto. Vintaggioso, oltre a dare la possibilità a tutti di poter indossare capi griffati e di qualità, promuove anche la cultura del riutilizzo. "Credo che la mia generazione sia molto più attenta ai temi ambientali - aggiunge il giovanissimo imprenditore -. La moda sta arrivando ad un punto morto perchè, secondo me, è stato creato quasi tutto in questo mondo e il riutilizzare cose vecchie sta diventando una nuova abitudine, una nuova wave". Nonostante qualche timore legato alla sua giovane età, Gregorio sogna già in grande: "Non nego di avere un po' di paura, anche se questa esperienza mi sta aiutando a crescere e a responsabilizzarmi. Mi piacerebbe vedere altri giovani ragazzi seguire il mio esempio. Il mio obiettivo nel futuro è trovare uno spazio più ampio, mantenendo come base il negozio di via Mazzini".

In via Mazzini 43/c troverete felpe, piumini, pantaloni, magliette e maglioni firmati di grandi marchi come Polo Ralph Lauren, Carhartt, Nike, Adidas, North Face e Tommy Hilfiger. Oltre a vestiti pre-loved, nei prossimi mesi troverete anche una linea di prodotti nuovi, in particolare giacche in pelle, maglioni in cashmere e workwear, confezionati con materiali di altissima qualità dai fornitori dei grandi nomi della moda. Tutto a prezzi vantaggiosi, anzi vintaggiosi.