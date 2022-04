La Polizia gli vieta di usare cellulari, ma lui non resiste: 19enne rischia fino a tre anni di carcere

La Polizia di Stato di Gorizia ha deferito all’Autorità Giudiziaria due persone per aver contravvenuto a misure di prevenzione emesse dal Questore. Tra questi un 19enne gravato da precedenti tra cui droga e reati contro il patrimonio, che aveva violato il divieto di usare cellulari per due anni. Rischia ora la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

L’attività, effettuata da personale della squadra Volante della locale Questura, ha avuto inizio nel pomeriggio del 2 aprile quando gli operatori in servizio di controllo hanno notato quattro giovani che si aggiravano per le vie della città con bottiglie di bibite alcoliche. Durante il successivo controllo, è stato trovato, occultato all’interno della tasca del giubbotto di un diciannovenne, residente a Gorizia, un telefono cellullare. Il giovane era tuttavia gravato da un provvedimento di avviso orale del Questore che gli impone il divieto per due anni di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, compresi smartphone e tablet. Per questo motivo è stato denunciato.

Poche ore prima gli operatori avevano individuato due persone che camminavano con fare sospetto in centro città, e per questo motivo è scattato il controllo. Dagli accertamenti è emerso a carico di un ventiquattrenne goriziano il provvedimento del Questore che dispone il divieto di ritorno nel Comune di Gorizia per due anni e per questa ragione il ragazzo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. La violazione prevede la pena dell’arresto da uno a sei mesi.