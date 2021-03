Viola la quarantena fiduciaria, 24enne denunciato

Il giovane è stato fermato e identificato in via Carducci da una Volante della Questura impegnata nel controllo del territorio.

Nella tarda mattinata di ieri, 26 marzo, la Polizia di Stato ha denunciato un 24enne inottemperante al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione perché in quarantena. E’ stato fermato e identificato in via Carducci da una Volante della Questura impegnata nel controllo del territorio. Dopo gli accertamenti e le formalità del caso, è stato denunciato e gli è stato intimato di rientrare a casa per proseguire l’isolamento fiduciario.