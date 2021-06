Violano il divieto di allontanamento: coppia "beccata" a Fernetti e denunciata

Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato per non aver ottemperato al decreto di allontanamento dal territorio nazionale una coppia di cittadini rumeni, classe 1991 e 1995. Personale della Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Duino Aurisina li ha fermati e identificati mentre lasciavano l’Italia a bordo di un’autovettura nei pressi del valico di Fernetti. A carico dei due un decreto di allontanamento emesso a febbraio del 2020 dal Prefetto di Biella con validità quinquennale. Dopo le formalità di rito, la coppia è stata deferita in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.