Violano la quaratena fiduciaria: denunciati tre migranti

Covid: nove persone sanzionate prima del coprifuoco

„Sono state 16 le persone sanzionate per il mancato rispetto delle misure di contenimento dalle forze dell'ordine, nella girnata di ieri nell'ambito dei controlli anti Covid. In totale sono state 929 persone controllate, di cui 75 dopo il coprifuoco. Tutte le sanzioni sono state applicate dopo delle 22. Verificati in tutto 33 locali.

Nel corso dei controlli sono scattate anche tre denunce della Questura per tre afghani che si sono allontanati dall'ostello campo scout a Prosecco dove erano collocati in isolamento fiduciario, e tre denunce della Polterra per false attestazioni.

Sui 33 locali verificati, due sono stati sanzionati dalla Polizia Locale, non per aver violato normative legate all'emergenza, ma per la mancata esposizione del listino prezzi più due locali multati dalla Polizia Locale

Tre“