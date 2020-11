Escono dal centro di accoglienza e violano la quarantena fiduciaria: tre sanzionati

Dovevano ancora ultimare il periodo di quarantena fiduciaria nella struttura di accoglienza a Campo Sacro, ma sono stati "beccati" da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Prosecco, in un sentiero tra Santa Croce e Campo Sacro con zaini pesanti sulle spalle. E' successo ieri, 14 novembre. Si tratta di due cittadini curdi senza documenti e un iracheno, tutti richiedenti asilo senza documenti. I tre volevano raggiungere la Germania. La pattuglia, una volta scoperti, li ha quindi riportati alla struttura di accoglienza, dove li ha affidati ai responsabili ed in seguito sanzionati per il mancato rispetto della normativa per evitare la diffusione da Covid-19.