Violante su caso Monfalcone: "Le comunità hanno diritto di pregare"

TRIESTE - "Il problema non è solo garantire la libertà religiosa, ma garantirne l'esercizio. Questo ci vuole, l'educazione civile, la fiducia nei valori costituzionali, il rispetto dell'altro, queste caratteristiche fanno sì che poi i diritti diventino cose reali, altrimenti restano sulla carta. Le comunità religiose hanno diritto di pregare". Lo ha detto ieri il presidente emerito della Camera dei deputati Luciano Violante, rispondendo ad Ansa in merito al contenzioso tra la comunità islamica e il comune di Monfalcone sugli spazi per la preghiera del Ramadan. Violante si trovava a Trieste per l'incontro "Trieste Mistica", organizzato dall'Università di Trieste, alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti delle comunità religiose della città.