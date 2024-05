Blitz dei carabinieri nei cantieri e nei market: due attività sospese e multe per 140mila euro

TRIESTE - Un market e tre cantieri edili irregolari, due attività sospese e sanzioni per 140mila euro: è il risultato dei controlli messi in atto a Trieste e a Duino Aurisina dal Nucleo operativo del gruppo carabinieri tutela lavoro di Venezia, coadiuvato dai carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) di Trieste e dai militari delle compagnie di Trieste via Hermet e Duino-Aurisina. Sono state controllate in tutto un'impresa commerciale, nove imprese edili e cinque tra Cse (coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione) e responsabili dei lavori edili. Sono state rilevate numerose irregolarità, tra cui la presenza di un lavoratore “in nero “, senza alcuna comunicazione di assunzione agli organi competenti e di regolare contratto di occupazione, sia in quella della sicurezza sui luoghi di lavoro quali gravi criticità e carenze negli impianti elettrici, l’utilizzo non adeguato di impalcature e ponteggi con pericoli di cadute dall’alto, mancanze nella gestione dei cantieri sotto l’aspetto del coordinamento delle imprese, omesse vigilanze sulla sicurezza in cantiere da parte dei tecnici e preposti.

A Trieste

A Trieste sono stati ispezionati un market gestito da stranieri e due cantieri edili, controllate quattro imprese edili e una società di commercio. Individuate 13 violazioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori per 80mila euro di sanzioni e una sospensione dell'attività per violazioni sulla sicurezza. In particolare, nel market è stao sorpreso al lavoro un cittadino "in nero", senza regolare contratto né comunicazione di assunzione, quindi privo anche di ogni tutela previdenziale e assicurativa. Durante i controlli sono state rilevate e contestate violazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, quali la precaria viabilità in caso di emergenze e difformità nel settore della logistica.

Per quanto riguarda il settore edile, in due distinti cantieri lavoravano quattro imprese, e sono state riscontrate violazioni in materia di sicurezza attinenti a rischi elettrici, alla precaria viabilità di cantiere e alla mancanza del progetto tecnico dei ponteggi oltre che violazioni sulla corretta redazione e osservanza del Piano operativo di sicurezza. Sono stati sanzionati il Cse, il responsabile dei lavori ed un preposto. E' stata quindi adottata la sospensione dell’attività imprenditoriale e complessivamente ammende per oltre 80mila euro

A Duino Aurisina

A Duino Aurisina sono state sanzionate cinque imprese edili e un Cse responsabile dei lavori, con nove violazioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori per 60mila euro di ammende. Controllato un cantiere edile nel comune di Duino-Aurisina, con verifiche su imprese edili, dove sono state riscontrate numerose irregolarità in materia di sicurezza, per irregolarità nell’utilizzo e montaggio del ponteggio con aperture verso il vuoto e il pericolo di cadute dall’alto dei lavoratori. Il controllo si è espeso anche al Cse di cantiere per omessa osservanza degli obblighi, oltre che alla mancata vigilanza nell’osservanza delle norme di sicurezza. Sono state così elevate complessivamente 60mila euro.