Violenza su un'anziana, il video shock dei maltrattamenti

Dapprima ha negato tutto, poi quando ha visto i video registrati dalle microspie che la Procura della Repubblica aveva fatto installare nell'appartamento non ha potuto fare altro che ammettere le violenze. La 68enne badante di origini georgiane è stata arrestata dal Nucleo Contrasto Violenza Stalking e Abusi della Polizia Locale di Trieste e si trova nel carcere di via Coroneo.

La badante è stata incastrata dal video in cui la si vede intenta a strattonare la povera anziana, a tirarle i capelli. Il clima ha terrorizzato l'anziana. E' stata la figlia ad insospettirsi e a far partire l'indagine a carico della 68enne georgiana finita poi in carcere con le accuse di maltrattamenti e violenza domestica.