Picchia la compagna perché sgrida la figlia: arrestato dieci anni dopo

Doveva scontare oltre nove mesi di carcere per violenza domestica e dopo dieci anni viene arrestato dai Carabinieri di Aurisina, che lo identifica a Fernetti. E' successo nei giorni scorsi a Fernetti.

L'antefatto

Questi gli eventi che hanno avuto luogo nel 2013 nel Bresciano: la figlia dell'uomo, un 42enne romeno, faceva i capricci perché voleva giocare con la macchina per l'aerosol, ma la mamma glielo vietava e la sgridava. Il padre, che dormiva sul divano, si è svegliato per le grida e ha sferrato alla compagna prima un calcio nel sedere, poi uno schiaffone sulla testa, dicendole che nessuno avrebbe potuto vedere i segni della violenza. La donna ha chiamato quindi i soccorsi, è stata medicata sul posto dal personale sanitario e poi ha denunciato l'uomo a distanza di tempo. Quest'ultimo si è poi separato dalla compagna, a cui ha lasciato la figlia, per poi rifarsi una vita insieme a un'altra donna.

Nel 2023, dieci anni dopo, l'uomo viene controllato dalla Radiomobile di Aurisina, impegnata in un controllo di retrovalico, e si scopre che è ricercato per un mandato di cattura emesso dalla Procura di Brescia nel 2013. Dovrà scontare 9 mesi e 20 giorni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Si trova ora al Coroneo.