Lite in casa, poi il malore: giovane mamma a Cattinara

Una giovane mamma appena sopra la trentina è stata trasportata all'ospedale di Cattinara a causa di un malore che l'ha colpita dopo una lite scoppiata nell'appartamento di via Giulia. Durante la lite, scoppiata poco dopo le 12, non c'è stata violenza fisica ma solo verbale. La giovane donna ha accusato un malore così da rendere necessario l'intervento dei sanitari. Intervento che è stato particolarmente lungo. I sanitari sono rimasti oltre un'ora nell'appartamento di via Giulia. Sul posto anche gli uomini della Squadra Volante della questura di Trieste. Come segnalato dalla stessa questura, nell'ultimo periodo gli interventi delle forze dell'ordine per liti famigliari che scoppiano all'interno degli stessi appartamenti sono in aumento.