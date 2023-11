Violenza sulle donne a Trieste: due reati denunciati ogni tre giorni

TRIESTE - Numeri impressionanti e per lo più in linea con quelli dello scorso anno, quelli presentati dalla Questura in tema di violenza di genere nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: nel 2023 in provincia di Trieste sono stati 139 i casi di maltrattamenti in famiglia denunciati. 72 gli atti persecutori (meno dello scorso anno) e 44 le violenze sessuali. Quasi tutti gli episodi (255 in tutto) sono avvenuti per mano del partner o dell'ex. La questura ha emesso 27 ammonimenti, tre dei quali per atti persecutori e 24 per violenza domestica, in più della metà dei casi in presenza di minori.

Numeri sicuramente sottostimati perché il fenomeno è in parte sommerso e non tutte le donne denunciano questi crimini. "Alcune volte non si denuncia perché si ha il timore di essere giudicati dagli altri, altre volte non si è titolari di un reddito perché si dipende completamente dal proprio compagno" ha spiegato il Questore di Trieste Pietro Ostuni, evidenziando il ruolo delle associazioni che si occupano della rieducazione di chi ha commesso questi crimini, tra cui l'associazione Inter Pares (oggetto di un'intervista pubblicata in questi giorni da Trieste Prima). "Gran parte di coloro che sono andati presso questa associazione - ha dichiarato Ostuni - non è più ricaduta in queste forme di violenza. In occasione della ricorrenza, il camper della polizia di stato ha fatto oggi tappa oggi in campo San Giacomo, piazza Goldoni, piazza Ponterosso, e dalle 16 alle 18 sarà anche in piazza della Borsa per sensibilizzare sul tema ed illustrare le iniziative organizzate in tal senso.